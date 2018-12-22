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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- MKE Ankaragücü: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kenan Özer, Kone, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Faty, Mokhtar, İlhan Parlak, El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Poko, Gouffran, Castro, Halil Akbunar, Jerome

Sarı kart: Dk. 41 Reis (Göztepe)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki MKE Ankaragücü-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Müsabaka, Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorunun devam etmesi nedeniyle Kayseri'de oynandı.

12. dakikada Faty'nin derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

15. dakikada sağ kanattan etkili gelişen MKE Ankaragücü atağında, El Kebir'in kaleye paralel gönderdiği topa hamle yapan Kubilay Kanatsızkuş'u geçen meşin yuvarlak, taca çıktı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. MKE Ankaragücü
  4. Spor Toto Süper Lig

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