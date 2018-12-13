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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek

13 Aralık 2018 Perşembe 12:15
Futbol: Spor Toto Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Göztepe-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ümit Öztürk

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:15
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