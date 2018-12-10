Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest (Dk. 64 Josue Sa), Sadiku (Dk. 76 Koita), Eduok (Dk. 74 Özgür Çek), Pavelka, Trezeguet, Diagne

Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan (Dk. 87 Varela), Mensah, Şamil Çinaz, Deniz Türüç (Dk. 79 Kucher), Chery, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Kravets), Umut Bulut

Goller: Dk. 21 Chery (Penaltıdan), Dk. 69 Deniz Türüç, Dk. 80 Mensah (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Veigneau, Dk. 74 Koita, Dk. 90+6 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 52 Şamil Çinaz, Dk. 73 Sapunaru (Kayserispor)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

48. dakikada Veigneau'nun sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortaya, Diagne'nin altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle çıkardı. Ardından pozisyonu takip eden Diagne'nin sağ çizgiden yaptığı vuruşta ise Kayserispor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

53. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Chery, sol kanatta pasını Bilal Başacıkoğlu'na çıkardı. Bilal, topu bir süre sürdükten sonra ceza sahasına girmeden pasını altıpasa gönderdi. Umut Bulut'un arka direkte çektiği şutta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

67. dakikada Diagne'nin Levent Gülen ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar, maçta 3. kez penaltı noktasına gitti.

69. dakikada Trezeguet'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

69. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Direkten dönen penaltının ardından ani atağa çıkan Kayserispor'da Mensah, sağ kanattan ceza sahası içindeki Umut Bulut'a ortasını yaptı. Umut'tan önce kaleci Ramazan Köse, topa müdahale etti. Ardından Veysel'e çarpan top Deniz Türüç'ün önünde düştü. Deniz'in ceza sahası içinde boş kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-2. Maçın yan hakemi önce golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı fakat VAR hakeminin uyarısıyla orta hakem Serkan Çınar, gol kararı verdi.

80. dakikada Kayserispor skoru 3-0'a taşıdı. Trezeguet'nin rakip ceza sahası önünde kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen Kayserispor atağında Chery, ceza yayı önünde pasını Mensah'a çıkardı. Mensah'ın ceza sahası içinde yerden çektiği şutta top ağlara gitti: 0-3.

Kayserispor karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



