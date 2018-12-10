Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci (Dk. 82 Kehinde), Djedje, İlhan Parlak, Kone, Mokhtar (Dk. 68 Putsila), Moulin

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Bajic (Dk. 90+3 Adebayor), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Gökhan İnler), Napoleoni (Dk. 90 Kerim Frei), Mahmut Tekdemir, Caicara

Gol: Dk. 8. Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk 57 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)





AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

55. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, Altay Bayındır'ın müdahale ettiği top kornere gitti.

77. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası önünde İlhan Parlak'in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmezken, Medipol Başakşehir maçtan 1-0 galip ayrıldı.



