THY- Euroleague
0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- MKE Ankaragücü: 0 - Medipol Başakşehir: 1

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci (Dk. 82 Kehinde), Djedje, İlhan Parlak, Kone, Mokhtar (Dk. 68 Putsila), Moulin

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Bajic (Dk. 90+3 Adebayor), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Gökhan İnler), Napoleoni (Dk. 90 Kerim Frei), Mahmut Tekdemir, Caicara

Gol: Dk. 8. Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk 57 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)


AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

55. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, Altay Bayındır'ın müdahale ettiği top kornere gitti.

77. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası önünde İlhan Parlak'in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmezken, Medipol Başakşehir maçtan 1-0 galip ayrıldı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:12
  1. maç
  2. Medipol Başakşehir
  3. MKE Ankaragücü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Zonguldak'taki tefecilik operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Zonguldak'taki tefecilik..
    2. 2019 yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    3. Voyager 2 yıldızlararası bölgeye ulaştı
    4. Fenerbahçe için acı tablo! İşte puan..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    6. Başkan Erdoğan Hakan Fidan'ı kabul etti
    7. Cezayir'den "kiliselerin kapatıldığı"..
    8. Korkunç iddia! Parmakları hastanede..
    9. "Küresel Göç Mutabakatı ülkelerin..
    10. Denizli'de FETÖ/PDY'nin il yapılanması..
    11. Bursaspor, Göztepe maçının..
    12. Çin çok sayıda Apple modelinin..
    13. 'Noel Baba gerçek değil' dedi,..
    14. İstanbul'da kaçak kazı operasyonu
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Almanya'da cami yakınındaki yangına..
    17. Eski Gambiya Başkanı Jammeh'e ABD'ye..
    18. Kasımpaşa, Kayserispor duvarına tosladı!
    19. "Mobil uygulamalar kullanıcı..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor