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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:05
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Sadiku, Eduok, Pavelka, Trezeguet, Diagne

Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Mensah, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Chery, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut

Gol: Dk. 21 Chery (Penaltıdan) (Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 21 Veigneau (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Kasımpaşa-Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Mensah, rakip yarı sahada Tarkan Serbest'ten kaptığı topu Chery ile buluşturdu. Ardından Chery'nin çıkardığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Umut Bulut'un vuruşunda kalesini terk ederek rakibinin şut açısını daraltan Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Veigneau ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Chery'nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurdu. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu tekrar izleyen Serkan Çınar, 19. dakikada penaltı kararını verdi.

21. dakikada topun başına geçen Chery'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın kollarının altından filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada Kasımpaşa'nın Trezeguet ile ceza sahası dışı sağ çaprazda taç noktasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, Umut Bulut'un ceza sahası içinde kafayla uzaklaştırdığı topa Bilal Başacıkoğlu dokunamadı. Ardından takım arkadaşının gönderdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Diagne'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Diagne'nin pasında Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta, top iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta çıktı.

35. dakikada Diagne'nin altıpas çizgisi üzerinde Deniz Türüç'ten sıyrılırken yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar penaltı kararına hükmetti.

37. dakikada topun başına geçen Diagne'nin yaptığı vuruşta kaleci Lung, soluna gelen topu kornere çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor 1-0 üstün tamamladı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:05
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