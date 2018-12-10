0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- MKE Ankaragücü: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci, Djedde, İlhan Parlak, Kone, Mokhtar, Moulin

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Bajic, İrfan Can Kahveci, Napoleoni, Mahmut Tekdemir, Caicara

Gol: Dk. 8. Visca (Medipol Başakşehir)


AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Medipol Başakşehir oyuncusu Caicara'ya yapılan faulün ardından ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı düzğün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada Medipol Başakşehir'de Caicara'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

43. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında, Faty'nin pasında topu önüne alan Cerci'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:01
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. On Numara çekildi (1)
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    4. Tunceli'de koruma altındaki yaban..
    5. Dostluk bitti! Savaşın ayak sesleri
    6. Moritanya en büyük geleneksel..
    7. İP'li vekil Genel Kurul'dan kovuldu!
    8. Villarreal'de teknik direktörlüğe Luis..
    9. AB Brexit'te "anlaşmasız" senaryoya..
    10. Boluspor'da 2 oyuncu kadro dışı..
    11. SIPRI raporunu açıkladı! Türkiye atağa..
    12. Romanya'da yenidoğan 39 bebeğe "süper..
    13. Suriye sınırında yakalanan 2 kardeş..
    14. Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı..
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. İspanya'da Greenpeace'ten "Suudi..
    17. Lukas Podolski, Galatasaray..
    18. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    19. Muğla'da sağanak etkili oluyor
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor