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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:49
Futbol: Spor Toto Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

9 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Bursaspor-Antalyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

10 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kayserispor: Serkan Çınar


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:49
  1. 15. hafta
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  3. Spor Toto Süper Lig
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