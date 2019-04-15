Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
- Ligde 29. hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği liderliğe yükseldi15 Nisan 2019 Pazartesi 23:22
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ligde bugün oynanan haftanın son maçlarında Ümraniyespor, Altınordu'yu deplasmanda 2-1 yenerken, Adana Demirspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.
Evinde Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, Abalı Denizlispor'un sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kalmasıyla liderliğe yükseldi.
- Haftanın sonuçları
İstanbulspor-Osmanlıspor: 1-0
Hatayspor-Afjet Afyonspor: 2-0
Eskişehirspor-Birevim Elazığspor: 3-1
Abalı Denizlispor-Boluspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Giresunspor: 0-0
Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok: 1-0
Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-1
Altınordu-Ümraniyespor: 1-2
Adana Demirspor-Altay: 2-2
- Puan durumu
Ligde 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|19
|4
|6
|42
|23
|19
|61
|2.
|ABALI DENİZLİSPOR
|29
|17
|8
|4
|50
|30
|20
|59
|3.
|HATAYSPOR
|29
|15
|9
|5
|44
|19
|25
|54
|4.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|29
|15
|7
|7
|50
|24
|26
|52
|5.
|OSMANLISPOR
|29
|16
|3
|10
|40
|23
|17
|51
|6.
|ÜMRANİYESPOR
|29
|14
|7
|8
|36
|27
|9
|49
|7.
|ADANA DEMİRSPOR
|29
|14
|6
|9
|42
|33
|9
|48
|8.
|ALTINORDU
|29
|12
|9
|8
|39
|27
|12
|45
|9.
|BOLUSPOR
|29
|12
|7
|10
|35
|28
|7
|43
|10.
|ALTAY
|29
|10
|10
|9
|43
|33
|10
|40
|11.
|İSTANBULSPOR
|29
|8
|12
|9
|37
|37
|0
|36
|12.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|29
|10
|6
|13
|28
|37
|-9
|36
|13.
|ADANASPOR
|29
|8
|9
|12
|35
|39
|-4
|33
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|29
|8
|7
|14
|36
|55
|-19
|31
|15.
|GİRESUNSPOR
|29
|6
|11
|12
|26
|34
|-8
|29
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|29
|6
|7
|16
|33
|47
|-14
|25
|17.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|29
|6
|5
|18
|32
|52
|-20
|23
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|29
|0
|3
|26
|8
|88
|-80
|0
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
- 30. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:
19 Nisan Cuma:
19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)
20 Nisan Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk)
14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)
21 Nisan Pazar:
14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)
16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk)
16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer)
19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
22 Nisan Pazartesi:
19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk)
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