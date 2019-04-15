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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

- Ligde 29. hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği liderliğe yükseldi

15 Nisan 2019 Pazartesi 23:22
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligde bugün oynanan haftanın son maçlarında Ümraniyespor, Altınordu'yu deplasmanda 2-1 yenerken, Adana Demirspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.

Evinde Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, Abalı Denizlispor'un sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kalmasıyla liderliğe yükseldi.


- Haftanın sonuçları


İstanbulspor-Osmanlıspor: 1-0

Hatayspor-Afjet Afyonspor: 2-0

Eskişehirspor-Birevim Elazığspor: 3-1

Abalı Denizlispor-Boluspor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Giresunspor: 0-0

Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok: 1-0

Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-1

Altınordu-Ümraniyespor: 1-2

Adana Demirspor-Altay: 2-2


- Puan durumu


Ligde 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:




TakımlarOGBMAYAVP
1. GENÇLERBİRLİĞİ29 19 4 6 42 23 19 61
2. ABALI DENİZLİSPOR29 17 8 4 50 30 20 59
3. HATAYSPOR29 15 9 5 44 19 25 54
4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP29 15 7 7 50 24 26 52
5. OSMANLISPOR29 16 3 10 40 23 17 51
6. ÜMRANİYESPOR29 14 7 8 36 27 9 49
7. ADANA DEMİRSPOR29 14 6 9 42 33 9 48
8. ALTINORDU29 12 9 8 39 27 12 45
9. BOLUSPOR29 12 7 10 35 28 7 43
10. ALTAY29 10 10 9 43 33 10 40
11. İSTANBULSPOR29 8 12 9 37 37 0 36
12. BALIKESİRSPOR BALTOK29 10 6 13 28 37 -9 36
13. ADANASPOR29 8 9 12 35 39 -4 33
14. ESKİŞEHİRSPOR29 8 7 14 36 55 -19 31
15. GİRESUNSPOR29 6 11 12 26 34 -8 29
16. AFJET AFYONSPOR29 6 7 16 33 47 -14 25
17. BİREVİM ELAZIĞSPOR29 6 5 18 32 52 -20 23
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR29 0 3 26 8 88 -80 0


Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.


- 30. haftanın programı


Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:

19 Nisan Cuma:

19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)

20 Nisan Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk)

14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

21 Nisan Pazar:

14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)

16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk)

16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer)

19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

22 Nisan Pazartesi:

19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk)


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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 23:22
  1. 29. hafta
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  4. Spor Toto 1. Lig

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