Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Ligde 29. hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği liderliğe yükseldi



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi tamamlandı. Ligde bugün oynanan haftanın son maçlarında Ümraniyespor, Altınordu'yu deplasmanda 2-1 yenerken, Adana Demirspor ile Altay 2-2 berabere kaldı. Evinde Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, Abalı Denizlispor'un sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kalmasıyla liderliğe yükseldi.

- Haftanın sonuçları

İstanbulspor-Osmanlıspor: 1-0 Hatayspor-Afjet Afyonspor: 2-0 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor: 3-1 Abalı Denizlispor-Boluspor: 0-0 Kardemir Karabükspor-Giresunspor: 0-0 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok: 1-0 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-1 Altınordu-Ümraniyespor: 1-2 Adana Demirspor-Altay: 2-2

- Puan durumu

Ligde 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:





Takımlar O G B M A Y AV P 1. GENÇLERBİRLİĞİ 29 19 4 6 42 23 19 61 2. ABALI DENİZLİSPOR 29 17 8 4 50 30 20 59 3. HATAYSPOR 29 15 9 5 44 19 25 54 4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 29 15 7 7 50 24 26 52 5. OSMANLISPOR 29 16 3 10 40 23 17 51 6. ÜMRANİYESPOR 29 14 7 8 36 27 9 49 7. ADANA DEMİRSPOR 29 14 6 9 42 33 9 48 8. ALTINORDU 29 12 9 8 39 27 12 45 9. BOLUSPOR 29 12 7 10 35 28 7 43 10. ALTAY 29 10 10 9 43 33 10 40 11. İSTANBULSPOR 29 8 12 9 37 37 0 36 12. BALIKESİRSPOR BALTOK 29 10 6 13 28 37 -9 36 13. ADANASPOR 29 8 9 12 35 39 -4 33 14. ESKİŞEHİRSPOR 29 8 7 14 36 55 -19 31 15. GİRESUNSPOR 29 6 11 12 26 34 -8 29 16. AFJET AFYONSPOR 29 6 7 16 33 47 -14 25 17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 29 6 5 18 32 52 -20 23 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 29 0 3 26 8 88 -80 0

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

- 30. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle: 19 Nisan Cuma: 19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya) 20 Nisan Cumartesi: 14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk) 14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman) 21 Nisan Pazar: 14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk) 16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk) 16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer) 19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 22 Nisan Pazartesi: 19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk)



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