Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Ligin 23. haftasında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibinden liderliği alarak zirveye yerleşti



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın en önemli maçında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibini liderlik koltuğundan indirerek zirveye oturdu. Puanını 47'ye çıkaran Osmanlıspor, averajla lider oldu. Aynı puandaki Denizlispor ikinci, Gençlerbirliği ise üçüncü sırada yer aldı. Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Hatayspor: 0-3 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: 2-1 Boluspor-Adanaspor: 0-1 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1 Adana Demirspor-Altınordu: 3-0 Giresunspor-Altay: 1-2 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-3 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: 1-1

- Puan durumu Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. OSMANLISPOR 23 15 2 6 34 14 20 47 2. ABALI DENİZLİSPOR 23 14 5 4 38 22 16 47 3. GENÇLERBİRLİĞİ 23 15 2 6 37 22 15 47 4. ÜMRANİYESPOR 23 12 5 6 29 21 8 41 5. HATAYSPOR 23 11 7 5 30 15 15 40 6. ALTINORDU 23 10 8 5 30 16 14 38 7. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 23 10 6 7 39 21 18 36 8. ADANA DEMİRSPOR 23 10 4 9 31 29 2 34 9. BOLUSPOR 23 9 5 9 26 23 3 32 10. BALIKESİRSPOR BALTOK 23 9 5 9 25 28 -3 32 11. ALTAY 23 8 7 8 32 26 6 31 12. ADANASPOR 23 7 8 8 29 28 1 29 13. İSTANBULSPOR 23 5 11 7 28 32 -4 26 14. ESKİŞEHİRSPOR 23 6 7 10 25 40 -15 25 15. GİRESUNSPOR 23 5 7 11 21 30 -9 22 16. AFJET AFYONSPOR 23 5 6 12 28 39 -11 21 17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 23 5 5 13 27 39 -12 20 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 23 0 2 21 8 72 -64 -1 Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.







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