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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

- Ligde 15. hafta maçlarının ardından Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:42
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde 15. haftanın kapanış müsabakalarında Adana Demirspor ile Giresunspor 1-1 berabere kalırken, Balıkesir Baltok ise deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin 35 puanla liderliğini sürdürdüğü 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok'a sahasında 2-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantep ikinciliğe yükselme şansını kullanamadı.


- Sonuçlar


Ligin 15. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: 1-1

Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: 3-2

Altınordu-Adanaspor: 2-0

Hatayspor-Boluspor: 2-0

Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Denizlispor-Gençlerbirliği: 0-0

Eskişehirspor-Altay: 1-0

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-2

Adana Demirspor-Giresunspor: 1-1


- Puan durumu


Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. GENÇLERBİRLİĞİ15 11 2 2 25 7 18 35
2. DENİZLİSPOR15 9 3 3 25 15 10 30
3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP15 8 4 3 25 10 15 28
4. ÜMRANİYESPOR15 8 3 4 17 12 5 27
5. BOLUSPOR15 8 2 5 19 14 5 26
6. ALTINORDU15 6 6 3 19 11 8 24
7. ADANA DEMİRSPOR15 7 3 5 19 14 5 24
8. OSMANLISPOR15 7 2 6 17 12 5 23
9. HATAYSPOR15 6 5 4 14 10 4 23
10. BALIKESİRSPOR BALTOK15 5 5 5 15 17 -2 20
11. İSTANBULSPOR15 4 6 5 20 22 -2 18
12. GİRESUNSPOR15 5 3 7 17 19 -2 18
13. ALTAY15 4 4 7 20 17 3 16
14. ADANASPOR15 3 7 5 17 19 -2 16
15. AFJET AFYONSPOR15 4 3 8 20 23 -3 15
16. ESKİŞEHİRSPOR15 4 3 8 14 30 -16 15
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR15 3 3 9 17 28 -11 12
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR15 0 2 13 4 44 -40 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.


- Gelecek haftanın programı


Ligde 16. haftanın müsabaka programı şöyle:

14 Aralık Cuma:

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16 Aralık Pazar:

13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:42
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