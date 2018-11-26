Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm





İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuca rağmen liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok: 1-2

Hatayspor-Altay: 1-1

Eskişehirspor-Ümraniyespor: 2-2

İstanbulspor-Gençlerbirliği: 2-0

Denizlispor-Giresunspor: 3-2

Adana Demirspor-Adanaspor: 1-1

Gazişehir Gaziantep-Boluspor: 1-0

Altınordu-Afjet Afyonspor: 1-1

Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1





- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig



Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. GENÇLERBİRLİĞİ 13 10 1 2 19 7 12 31 2. DENİZLİSPOR 13 9 1 3 25 15 10 28 3. BOLUSPOR 13 8 2 3 17 9 8 26 4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 13 7 4 2 20 7 13 25 5. ÜMRANİYESPOR 12 6 3 3 14 10 4 21 6. ADANA DEMİRSPOR 13 6 2 5 15 11 4 20 7. HATAYSPOR 13 5 4 4 12 10 2 19 8. ALTINORDU 13 4 6 3 15 10 5 18 9. OSMANLISPOR 13 5 2 6 13 10 3 17 10. GİRESUNSPOR 13 5 2 6 15 13 2 17 11. ALTAY 13 4 4 5 19 14 5 16 12. İSTANBULSPOR 13 4 4 5 18 20 -2 16 13. BALIKESİRSPOR BALTOK 12 4 4 4 13 16 -3 16 14. ADANASPOR 13 3 6 4 17 17 0 15 15. AFJET AFYONSPOR 13 3 3 7 16 19 -3 12 16. ESKİŞEHİRSPOR 13 3 3 7 12 28 -16 12 17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 13 3 2 8 15 25 -10 11 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 13 0 1 12 3 37 -34 -2





Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.





- 14. hafta programı



30 Kasım Cuma:

19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Cumartesi:

13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Daha sonra açıklanacak)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

2 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

3 Aralık Pazartesi:

19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)



