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Seçim 2019 Sayfası

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Gençlerbirliği: 1 - İstanbulspor: 0

20 Nisan 2019 Cumartesi 21:49
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Ömer Tevfik Özkoç, Bilal Gölen

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Erdem Özgenç, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Berat Ayberk Özdemir, Matei (Dk. 66 Sessegnon), Bekir Yılmaz (Dk. 85 Nadir Çiftçi), Deniz Yılmaz (Dk. 80 Mert Nobre), Stancu

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 İbrahim Halil Çolak), Eslem Öztürk, Muhammed Demirci, Ali Dere (Dk. 76 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 89 Perovic)

Gol: Dk. 5 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: 45+1 Matei, Dk. 82 Mert Nobre (Gençlerbirliği), Dk. 67 Muhsin Yıldırım, Dk. 71 Etoga (İstanbulspor)


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 21:49
  1. 30. hafta
  2. Futbol
  3. Gençlerbirliği
  4. İstanbulspor
  5. Spor Toto 1. Lig

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