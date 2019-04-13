Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Eskişehirspor: 3 - Birevim Elazığspor: 113 Nisan 2019 Cumartesi 21:46
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı
Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko (Dk. 86 Ferhat Kiraz), Emre Güral, Milinkovic, Erdal Akdarı, Furgan Polat (Dk. 79 Issah), Furkan Balaban (Dk. 46 Sekidika), Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel
Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener (Dk. 62 Ahmet Doğan), İdrissa Diarra, Murathan Özen, Kadir Bekmezci, Mustafa Eskihellaç, Yiğitcan Erdoğan (Dk. 69 Gökhan Akkan), Lamina Diarra, Abdülkadir Kayalı (Dk. 58 Bekamenga), Camara, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu
Goller: Dk. 31 İdrissa Diarra (Birevim Elazığspor), Dk. 52 Sissoko, Dk. 55 Sekidika, Dk. 90+5 Emre Güral (penaltıdan) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Murathan Özen, Dk. 49 Camara, Dk. 66 Kadir Taşoğlu, Dk. 90+5 Gökhan Akkan (Birevim Elazığspor), Dk. 65 Ekrem Kılıçarslan (Yedek kulübesinde), Dk. 67 Sekidika (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.
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