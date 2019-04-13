Futbol: Spor Toto 1. Lig Hatayspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0

Stat: Antakya Atatürk Hakemler: Volkan Bayarslan, Cemal Bingül, Erkan Akbulut Hatayspor: Akın Alkan, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 83 Soner Örnek), Bakary Nimaga, Sadi Karaduman (Dk. 63 Hamza Gür), Yusuf Abdioğlu, Tom (Dk. 56 Selim Ilgaz), Caner Hüseyin Bağ Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Türker Topbaş, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Dk. 61 Nazmi Candoğan), Onur Ramazan Toprak, Metin Yüksel, Cenk Güvenç, Uğur Akdemir (Dk. 78 Enes Ata), Emre Öztürk, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş (Dk. 70 Bajram Ajeti) Goller: Dk. 65 Yusuf Abdioğlu, Dk. 74 Hamza Gür (Hatayspor) Kırmızı Kart: Dk. 37 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Cenk Güvenç, Dk. 45 Onur Toprak (Afjet Afyonspor), Dk. 26 Mesut Çaytemel (Hatayspor)

HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Hatayspor, sahasında Afjet Afyonspor'u 2-0 yendi.

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