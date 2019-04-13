Futbol: Spor Toto 1. Lig
Hatayspor: 2 - Afjet Afyonspor: 013 Nisan 2019 Cumartesi 16:23
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Cemal Bingül, Erkan Akbulut
Hatayspor: Akın Alkan, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 83 Soner Örnek), Bakary Nimaga, Sadi Karaduman (Dk. 63 Hamza Gür), Yusuf Abdioğlu, Tom (Dk. 56 Selim Ilgaz), Caner Hüseyin Bağ
Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Türker Topbaş, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Dk. 61 Nazmi Candoğan), Onur Ramazan Toprak, Metin Yüksel, Cenk Güvenç, Uğur Akdemir (Dk. 78 Enes Ata), Emre Öztürk, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş (Dk. 70 Bajram Ajeti)
Goller: Dk. 65 Yusuf Abdioğlu, Dk. 74 Hamza Gür (Hatayspor)
Kırmızı Kart: Dk. 37 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Cenk Güvenç, Dk. 45 Onur Toprak (Afjet Afyonspor), Dk. 26 Mesut Çaytemel (Hatayspor)
HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Hatayspor, sahasında Afjet Afyonspor'u 2-0 yendi.
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