Futbol: Spor Toto 1. Lig - Balıkesirspor Baltok: 1 - İstanbulspor: 5



Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler: Erkan Engin, Serkan Çimen, Utku Tunavelioğlu Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama, Sedat Şahintürk (Dk. 85 Celal Emir Dede), Okan Alkan, Otoo, Beleck, Doğa İşeri, Cumali Bişi İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Dk. 78 Perovic), Onur Ergün, Etoga, Muhammed Demirci (Dk. 85 Arif Morkaya), Tuncer Duhan Aksu, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 58 Bauque) Goller: Dk. 16 ve 54 İbrahim Yılmaz, Dk. 51 Etoga, Dk. 75 Eslem Öztürk, Dk. 88 Perovic(İstanbulspor), Dk. 67 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok) Sarı kartlar: Dk. 3 Muhammed Ali Doğan, Dk. 36 Cumali Bişi, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 88 Otoo (Balıkesirspor Baltok)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 5-1 yendi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, maçın hakemi Erkan Engin tarafından itirazları sonrası tribüne gönderildi.



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