Futbol: Spor Toto 1. Lig - Abalı Denizlispor: 0 - Osmanlıspor: 2



Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 83 Gökhan Süzen), Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 70 Kehinde), Furkan Şeker (Dk. 90+1 Seddar Karaman), Kerem Can Akyüz Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lumanza, Ayuk, Numan Çürüksu, Burhan Eşer (Dk. 87 Beykan Şimşek), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Sinan Kurt (Dk. 81 Atakan Rıdvan Çankaya), Mertan Caner Öztürk (Dk. 79 Magaye) Goller: Dk. 55 Hasan Kılıç, Dk. 90+5 Ayuk (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Dk. 81 Recep Niyaz (Abalı Denizlispor), Dk. 26 Numan Çürüksu, Dk. 71 Karcemarskas, Dk. 80 Anıl Karaer, Dk. 84 Caner Arıcı, Dk. 88 Muhammed Bayır, Dk. 90+1 Ayuk (Osmanlıspor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yendi. Rakibinin 14 maçlık yenilmezlik serisine son veren Osmanlıspor, puanını 47'ye çıkarıp, averajla liderliğe yükseldi.

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