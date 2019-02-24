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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Giresunspor: 1 - Altay: 2

24 Şubat 2019 Pazar 15:39
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Anıl Usta

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Orhan Taşdelen, Hüsamettin Tut (Dk. 61 Yasin Ozan), Landel, Tevfik Altındağ, Tanase, Cyriac (Dk. 42 Volkan Okumak), Emre Nefiz (Dk. 42 Muhammet Reis), Dauda

Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Yasin Palaz, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu, Putsila (Dk. 90+1 Hüsamettin Yener), Tatos (Dk. 66 Merter Yüce), Kappel, Paixao (Dk. 90+4 Sinan Özkan)

Goller: Dk. 37 Kappel, Dk. 75 Paixao (Altay), Dk. 83 Landel (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 26 Tavares (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 23 Orhan Taşdelen, Dk. 60 Aykut Demir, Dk. 77 Tevfik Altındağ, Dk. 79 Berkan Yıldırım, Dk. 87 Muhammet Reis (Giresunspor), Dk. 40 Putsila, Dk. 45 Kappel, Dk. 90+3 Aydın Bağ (Altay)


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Altay, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yendi.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:39
  1. Altay
  2. Giresunspor
  3. Spor Toto 1. Lig

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