Futbol: Spor Toto 1. Lig - Gençlerbirliği: 0 - Osmanlıspor: 2



Stat: Eryaman Hakemler: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Erdem Özgenç (Dk. 75 Berat Ayberk Özdemir), Barış Başdaş, Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Bady (Dk. 34 Matei), Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 87 Ahmet İlhan Özek), Jailton, Stancu Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 87 Ndiaye), Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç (Dk. 71 Galip Güzel), Lumanza, Ayuk, Sinan Kurt, Burhan Eşer (Dk. 80 Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk Goller: Dk. 7 Burhan Eşer, Dk. 11 Sinan Kurt (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Dk. 9 Jailton, Dk. 28 Nadir Çiftçi, Dk. 29 Emrullah Şalk (Yedek kulübesinde), Dk. 45+2 Alper Uludağ, Dk. 88 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 64 Karcemarskas, Dk. 81 Muhammed Bayır, Dk. 83 Mertan Caner Öztürk, Dk. 88 Sinan Kurt, Dk. 90 Ayuk (Osmanlıspor)

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

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