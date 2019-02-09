0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Kardemir Karabükspor: 0 - Eskişehirspor: 4

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:41
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Engin Erdem, Ahmet Şimşek

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Arif Bostancı (Dk. 65 Abdullah Sezgin), Hüseyin Topbaş (Dk. 72 Toykan Topuz), Emre Eser, Cihan Aydın, Yusuf Akbulut, Melih Berat Arslan (Dk. 46 Oğuz Eken)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Ferhat Kiraz (Dk. 14 Cemali Sertel), Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Dk. 57 Milinkovic), Erdal Akdarı, Sissoko, Issah, Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Hakan Aslantaş), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 11 Erdal Akdarı, Dk. 21 Sekidika, Dk. 50 Issah, Dk. 88 Milinkovic (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Arda Belen, Dk. 43 Cihan Aydın (Kardemir Karabükspor), Dk. 54 Mehmet Özcan (Eskişehirspor)


KARABÜK (AA) - Spot Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.

Karşılaşmada 3 oyuncu değişiklik hakkını kullanan Kardemir Karabükspor'da 78. dakikada Yusuf Akbulut sakatlanarak oyundan çıktı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da rakibi 10 kişi kalınca İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı. Kalan sürede iki takım da 10'ar kişiyle mücadele etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:41
  1. Eskişehirspor
  2. Futbol
  3. Kardemir Karabükspor
  4. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de silahlı soygun! Soyguncular kayıplara karıştı
    1. Şişli'de silahlı soygun! Soyguncular..
    2. Kızılay Başkanı'ndan "Bazılarına inat..
    3. "Ülkemiz dünyanın en büyük küresel..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Hafif ticari araç yayalara çarptı: 1..
    6. Talimat Erdoğan'dan geldi! Bakan..
    7. Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası
    8. KGM'den Uzunköprü açıklaması
    9. Tenis: Göbeklitepe Bahar Kupası
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    11. Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin..
    12. Uyuşturucu çetesinin lideri..
    13. Başkentte "tanzim satış noktaları"..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    15. Gençlerbirliğispor'un 70'lik yeni..
    16. Oğlunu bulması için medyuma gitti,..
    17. "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesine..
    18. İzleri yok etmek için cesedi çamaşır..
    19. Medipol Başakşehir-Erzurumspor..
    20. Çin'den tüm dünyaya Venezuela çağrısı!
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!