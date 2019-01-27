Futbol: Spor Toto 1. Lig - Balıkesirspor Baltok: 3 - Eskişehirspor: 1



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90+1 Kağan Kayalı), Mehmet Boztepe, Kethevoama (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk (Dk. 90+1 Rahmi Anıl Başaran), Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Tolga Yakut (Dk. 38 Kaan Gül), Bedirhan Altunbaş (Dk. 74 Talha Erdoğan), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Bolat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 68 Metehan Altunbaş) Goller: Dk. 17 ve 45 Kethevoama, Dk. 35 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 21 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Dk. 9 Bedirhan Altunbaş, Dk. 34 Cemali Sertel, Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk. 44 Kethevoama, Dk. 79 Cüneyt Köz, Dk. 82 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.