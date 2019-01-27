Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Balıkesirspor Baltok: 3 - Eskişehirspor: 127 Ocak 2019 Pazar 21:18
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90+1 Kağan Kayalı), Mehmet Boztepe, Kethevoama (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk (Dk. 90+1 Rahmi Anıl Başaran), Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Tolga Yakut (Dk. 38 Kaan Gül), Bedirhan Altunbaş (Dk. 74 Talha Erdoğan), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Bolat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 68 Metehan Altunbaş)
Goller: Dk. 17 ve 45 Kethevoama, Dk. 35 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 21 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Bedirhan Altunbaş, Dk. 34 Cemali Sertel, Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk. 44 Kethevoama, Dk. 79 Cüneyt Köz, Dk. 82 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 yendi.
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