Futbol: Spor Toto 1. Lig - Altınordu: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0



Stat: Bornova Hakemler: Murat Erdoğan, Özgür Ertem, Cem Özbay Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Deniz Kılınç (Dk. 58 Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Dk. 90 Recep Yemişci), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 71 Okan Derici), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 82 Kethevoama), Furkan Çil (Dk. 65 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo (Dk. 29 Mehmet Boztepe), Abeka, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi Gol: Dk. 88 Okan Derici (Altınordu) Sarı kartlar: Dk. 66 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 72 Glumac (Balıkesirspor Baltok)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altınordu, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.



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