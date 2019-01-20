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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Altınordu: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

20 Ocak 2019 Pazar 21:13
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Murat Erdoğan, Özgür Ertem, Cem Özbay

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Deniz Kılınç (Dk. 58 Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Dk. 90 Recep Yemişci), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 71 Okan Derici), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 82 Kethevoama), Furkan Çil (Dk. 65 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo (Dk. 29 Mehmet Boztepe), Abeka, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Gol: Dk. 88 Okan Derici (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 66 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 72 Glumac (Balıkesirspor Baltok)


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altınordu, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 21:13
  1. 1. Lig
  2. Altınordu
  3. Balıkesirspor BALTOK

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