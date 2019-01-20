Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 020 Ocak 2019 Pazar 18:02
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Murat Altan
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 89 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan (Dk. 84 Tolga Yakut), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Landel (Dk. 89 Muhammet Reis), Ferhat Görgülü, Dauda (Dk. 74 Yasin Ozan), Kağan Miray Bağış (Dk. 61 Tanase), Tevfik Altındağ, Volkan Okumak, Alperen Aydın, Fouginho, Berkan Yıldırım, Hüsamettin Tut
Sarı kartlar: Dk. 23 Ferhat Görgülü, Dk. 65 Tevfik Altındağ, Dk. 79 Tanase (Giresunspor), Dk. 34 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasındaki Eskişehirspor-Giresunspor karşılaşması 0-0 eşitlikle tamamlandı.
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