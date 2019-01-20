Futbol: Spor Toto 1. Lig - Eskişehirspor: 0 - Giresunspor: 0



Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Murat Altan Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 89 Kaan Gül), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Talha Erdoğan (Dk. 84 Tolga Yakut), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Landel (Dk. 89 Muhammet Reis), Ferhat Görgülü, Dauda (Dk. 74 Yasin Ozan), Kağan Miray Bağış (Dk. 61 Tanase), Tevfik Altındağ, Volkan Okumak, Alperen Aydın, Fouginho, Berkan Yıldırım, Hüsamettin Tut Sarı kartlar: Dk. 23 Ferhat Görgülü, Dk. 65 Tevfik Altındağ, Dk. 79 Tanase (Giresunspor), Dk. 34 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasındaki Eskişehirspor-Giresunspor karşılaşması 0-0 eşitlikle tamamlandı.



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