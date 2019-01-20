Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ümraniyespor: 2 - Altay: 320 Ocak 2019 Pazar 15:47
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Utku Tunavelioğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Appindangoye, Dialiba, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Leandrinho (Dk. 54 Tarık Tekdal), Madinda (Dk. 61 Recep Aydın), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 83 Bahadır Taşdelen)
Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu, Kappel (Dk. 90 Atakan Çankaya), Tatos (Dk. 85 İbrahim Akın), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 65 Putsila), Paixao
Goller: Dk. 61 ve 90+5 Paixao, Dk. 79 Kappel (Altay), Dk. 87 Dialiba, Dk. 90+2 Recep Aydın (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 48 Appindangoye (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Alaaddin Okumuş, Dk. 65 Merthan Açıl, Dk. 79 Atabey Çiçek, Dk. 89 Tarık Tekdal, Dk. 90+2 Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Dk. 65 Paixao, Dk. 69 Putsila, Dk. 74 İbrahim Öztürk (Altay)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altay, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.
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