Futbol: Spor Toto 1. Lig - Hatayspor: 3 - Gençlerbirliği: 1



Stat: Antakya Atatürk Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Hüsnü Emre Çelimli Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 89 Mirkan Aydın), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 76 Korkishko) Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan (Dk. 79 Bekir Yılmaz), Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek), Mert Nobre, Luccas Claro, Deniz Yılmaz (Dk. 68 Jailton), Selçuk Şahin, Alper Uludağ Goller: Dk. 17 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 30 Mesut Çaytemel, Dk. 71 Hamza Gür, Dk. 90+4 Mirkan Aydın (Hatayspor) Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 28 Alper Uludağ, Dk. 45+1 Ahmet Oğuz ve Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 56 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Mirkan Aydın, Dk. 90+3 Korkishko (Hatayspor)

HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında lider Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

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