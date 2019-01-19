Futbol: Spor Toto 1. Lig -Afjet Afyonspor: 1 - İstanbulspor: 1



Stat: Zafer Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Cemal Alpay Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin (Dk. 70 Yasin Yener), Onur Ramazan Toprak, Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç, Onurcan Güler (Dk. 72 Ali Kılıç), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk. 81 Aykut Uluç), Oltan Karakullukçu İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Murat Duruer (Dk. 78 Halil İbrahim Sönmez), Abdullah Balıkuv, Onur Ural (Dk. 73 Bauque), İbrahim Halil Çolak (Dk. 63 Perovic) Goller: Dk. 17 Murat Duruer (İstanbulspor), Dk. 87 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor) Sarı kartlar: Dk. 14 Onur Ural, Dk. 90+2 Abdullah Balıkuv (İstanbulspor), Dk. 83 Cenk Güvenç (Afjet Afyonspor) AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig 18. hafta maçında Afjet Afyonspor ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı.



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