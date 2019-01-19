0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Osmanlıspor: 3 - Boluspor: 1

19 Ocak 2019 Cumartesi 18:12
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Osmanlı

Hakemler: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 74 Ndiaye), Sinan Kurt (Dk. 86 Beykan Şimşek), Ayuk, Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Magaye)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Mutlu Güler, Dimov, Diarra, Ufuk Budak, Burak Asan (Dk. 46 Sebaihi), Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, Umut Gündoğan (Dk. 61 İsmail Haktan Odabaşı), Mustafa Durak (Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş), Guido Koçer

Goller: Dk. 4 ve 33 Burhan Eşer, Dk. 81 Sinan Kurt (Osmanlıspor), Dk. 45+1 Mustafa Durak (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ufuk Budak (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Guido Koçer, Dk. 80 Mutlu Güler (Boluspor), Dk. 21 Lumanza, Dk. 90+4 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 3-1 yendi.

Osmanlısporlu futbolcular, seremoniye "Geçmiş olsun Tugay" yazılı pankartla çıktı. Mor-sarılı futbolcu Tugay Kacar, devre arası kampında yapılan hazırlık maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Başkent ekibi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Üst üste 5. galibiyetini elde eden Osmanlıspor, puanını 32'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Boluspor ise 28 puanda kaldı.

Öte yandan, Osmanlı Stadı'nda 69 gün sonra yeniden bir maç oynandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, zemin problemi nedeniyle Osmanlı Stadı'nda maç yapılmasına izin vermiyordu. Osmanlıspor, son 3 iç saha maçını Bolu'da oynamak zorunda kalmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 18:12
  1. Boluspor
  2. Futbol
  3. Osmanlıspor
  4. TFF 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi
    1. Voleybol: Efeler Ligi
    2. Müslümanlara hakaretleri hafızalara..
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    4. Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı
    5. Artvin'de "Şavşat Yavuzköy Kış..
    6. Soylu: "Ne Suriyelilerin oy kullanması..
    7. İzmir'de işçi servis midibüsü..
    8. Bakan Varank açıkladı: Türkiye Uzay..
    9. Yolcunun beline sardığı kuşaktan..
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Avusturya'dan Brexit tarihi..
    12. MHP Aksaray Aday Tanıtımı Toplantısı
    13. Yüksekova'da zeytin tenekesinde 15..
    14. Türksat, Flash TV'nin yayınını kesti!
    15. Erciş'te haklarında hapis cezası..
    16. Devlet Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması
    17. Şarjdayken patlayan telefon icra..
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Vicdansızlık! Avladığı yaralı tavşanı..
    20. ATM'de 3 bin lira bulan gençlerden..
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı