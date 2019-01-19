Futbol: Spor Toto 1. Lig
Gazişehir Gaziantep: 0 - Denizlispor: 119 Ocak 2019 Cumartesi 15:49
Stat: Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Poepon (Dk. 55 Chabbi), Kerim Avcı, Segbefia (Dk. 79 Bjarnason), Oğulcan Çağlayan (Dk. 69 Rıdvan Şimşek), Gökhan Alsan, Del Valle, Mucahit Albayrak, Oğuz Ceylan
Denizlispor: Stachowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati (Dk. 90 Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 80 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 74 Muhammed Himmet Ertürk), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Gol: Dk. 39 Ziya Alkurt (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Segbefia, Dk. 72 Del Valle, Dk. 79 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'u 1-0 yendi.
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