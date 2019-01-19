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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Gazişehir Gaziantep: 0 - Denizlispor: 1

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:49
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Poepon (Dk. 55 Chabbi), Kerim Avcı, Segbefia (Dk. 79 Bjarnason), Oğulcan Çağlayan (Dk. 69 Rıdvan Şimşek), Gökhan Alsan, Del Valle, Mucahit Albayrak, Oğuz Ceylan

Denizlispor: Stachowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati (Dk. 90 Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 80 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 74 Muhammed Himmet Ertürk), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Gol: Dk. 39 Ziya Alkurt (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Segbefia, Dk. 72 Del Valle, Dk. 79 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'u 1-0 yendi.



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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:49
  1. Denizlispor
  2. Futbol: Spor Toto 1. Lig
  3. Gaziantep

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