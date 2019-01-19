Futbol: Spor Toto 1. Lig Gazişehir Gaziantep: 0 - Denizlispor: 1

Stat: Kalyon Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Poepon (Dk. 55 Chabbi), Kerim Avcı, Segbefia (Dk. 79 Bjarnason), Oğulcan Çağlayan (Dk. 69 Rıdvan Şimşek), Gökhan Alsan, Del Valle, Mucahit Albayrak, Oğuz Ceylan Denizlispor: Stachowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati (Dk. 90 Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 80 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 74 Muhammed Himmet Ertürk), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı Gol: Dk. 39 Ziya Alkurt (Denizlispor) Sarı kartlar: Dk. 59 Segbefia, Dk. 72 Del Valle, Dk. 79 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'u 1-0 yendi.





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