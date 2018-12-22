Futbol: Spor Toto 1. Lig
Gazişehir Gaziantep: 6 - Kardemir Karabükspor: 122 Aralık 2018 Cumartesi 18:03
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Sinan Dereci, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral
Gazişehir Gaziantep: Nihat Şahin, Ahmet Kesim (Dk. 46 Cihat Çelik), İgor, Rıdvan Şimşek, Kerim Avcı, Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 60 Okan Derici), Del Valle, Chabbi (Dk. 76 Poepon)
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar (Dk. 29 Ferhat Yılmaz), Arda Belen, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Batuhan Kurt (Dk. 70 Arif Bostancı), Cihan Aydın (Dk.71 Toykan Topuz), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan
Goller: Dk. 3, 57 ve 70 Chabbi, Dk. 17 ve 36 Del Valle, Dk. 89 Poepon (Gazişehir Gaziantep), Dk. 35 Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Arda Belen, Dk. 45 Berk Kervankıran, Dk. 73 Arif Bostancı, Dk. 83 Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep, Kardemir Karabükspor'u 6-1 yendi.
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