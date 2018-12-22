Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Altay: 122 Aralık 2018 Cumartesi 15:43
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Süleyman Abay, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş (Dk. 83 Murathan Özen), Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Bagayoko, Kadir Bekmezci, Idrissa Diarra, Tatos, Ahmet Aras (Dk. 59 Kadir Taşoğlu), Lamine Diarra
Altay: Emre Koyuncu, Atakan Rıdvan Çankaya, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Murat Uslu, Metin Yüksel, Tevfik Altındağ (Dk. 46 Aganovic), Hüsamettin Yener (Dk. 57 Kappel), Paixao, İbrahim Akın (Dk. 86 Furkan Deniz)
Goller: Dk. 55 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 74 Paixao (Penaltıdan) (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 89 Bagayoko (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Tevfik Altındağ, Dk. 29 Metin Yüksel, Dk. 37 Murat Uslu, Dk. 88 Kappel (Altay), Dk. 15 Adem Alkaşi, Dk. 73 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor)
SİVAS (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Tetiş Yapı Elazığspor-Altay karşılaşması 1-1 sona erdi.
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