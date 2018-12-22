Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ümraniyespor: 2 - Afjet Afyonspor: 122 Aralık 2018 Cumartesi 15:28
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 73 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu (Dk. 68 Recep Aydın), Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 68 Leandrinho)
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Nazmi Candoğan, Bayram Çetin, İsmet Benli, Taşkın İlter, Erdi Zengin (Dk. 70 Timuçin Aşçıgil), Onur Ramazan Toprak (Dk. 78 Oltan Karakullukçu), Yasin Yener, Aykut Uluç (Dk. 78 Enes Ata), Ersel Aslıyüksek
Goller: Dk. 24 Madinda, Dk. 37 Atabey Çiçek (Ümraniyespor), Dk. 68 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Erdi Zengin, Dk. 53 İsmet Benli (Afjet Afyonspor), Dk. 56 Serkan Göksu, Dk. 61 Timur Temeltaş, Dk. 90+4 Vasilogiannis (Ümraniyespor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 2-1 yendi.
Öte yandan, Afyonkarahisar temsilcisi 62. dakikada Yasin Yener'in kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.
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