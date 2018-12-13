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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:18
Futbol: Spor Toto 1. Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep: Abdulkadir Bitigen

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Alper Çetin

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: Erkan Özdamar

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor: Emre Malok


16 Aralık Pazar:


13.30 Giresunspor-Hatayspor: Burak Şeker

13.30 Altay-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Boluspor-Altınordu: Onur Özütoprak

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:18
  1. 16. hafta
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