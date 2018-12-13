Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı13 Aralık 2018 Perşembe 12:18
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan
15 Aralık Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep: Abdulkadir Bitigen
13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Alper Çetin
16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: Erkan Özdamar
16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor: Emre Malok
16 Aralık Pazar:
13.30 Giresunspor-Hatayspor: Burak Şeker
13.30 Altay-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Boluspor-Altınordu: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan
YORUM YAZ