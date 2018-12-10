Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Adana Demirspor: 1 - Giresunspor: 110 Aralık 2018 Pazartesi 21:17
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Hasan Hüseyin Tetik
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mitrovic, Tayyib Talha Sanuç (Dk. 64 İsmail Konuk), Orhan Taşdelen, Anderson (Dk. 62 Emre Nefiz), Galip Güzel, Orkan Çınar, Kosecki, Berk Yıldız, Pote (Dk. 90 Traore)
Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, Emre Uğur Uruç, Ferhat Görgülü, Hüsmani, Ba Adama (Dk. 78 Azza), Landel (Dk. 58 Kürşad Sürmeli) (Dk. 74 Bahadır Erol), Volkan Okumak, Muhammet Reis, Dauda
Goller: Dk. 74 Orkan Çınar (Adana Demirspor), Dk. 88 Bahadır Erol (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Hüsmani, Dk. 73 Ba Adama, Dk. 76 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), Dk. 80 Orkan Çınar (Adana Demirspor)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Adana Demirspor-Giresunspor karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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