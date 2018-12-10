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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Adana Demirspor: 1 - Giresunspor: 1

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:17
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Hasan Hüseyin Tetik

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mitrovic, Tayyib Talha Sanuç (Dk. 64 İsmail Konuk), Orhan Taşdelen, Anderson (Dk. 62 Emre Nefiz), Galip Güzel, Orkan Çınar, Kosecki, Berk Yıldız, Pote (Dk. 90 Traore)

Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, Emre Uğur Uruç, Ferhat Görgülü, Hüsmani, Ba Adama (Dk. 78 Azza), Landel (Dk. 58 Kürşad Sürmeli) (Dk. 74 Bahadır Erol), Volkan Okumak, Muhammet Reis, Dauda

Goller: Dk. 74 Orkan Çınar (Adana Demirspor), Dk. 88 Bahadır Erol (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Hüsmani, Dk. 73 Ba Adama, Dk. 76 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), Dk. 80 Orkan Çınar (Adana Demirspor)


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Adana Demirspor-Giresunspor karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:17
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  4. Spor Toto 1. Lig

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