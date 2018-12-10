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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Gazişehir Gaziantep: 0 - Balıkesirspor Baltok: 2

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:10
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Gaziantep

Hakemler: Alper Çetin, Cüneyt Köz, Mehmet Boztepe

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 82 Muhammet Enes Durmuş), Poepon, Kerim Avcı (Dk. 70 Chabbi), Kossi, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Okan Derici), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Rodriguez

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 67 Furkan Çil), Muhammed Ali Doğan, Abdülkadir Özgen (Dk. 76 Abeka), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali İbiş (Dk. 81 Doğa İşeri)

Goller: Dk. 6 ve 66 Nizamettin Çalışkan, (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 42 Cuma Bişi, Dk. 45 Glumac, Dk. 45+3 Sedat Şahintürk, Dk. 60 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 45 Ahmet Kesim, Dk. 67 Mehmet Erdem Uğurlu, (Gazişehir Gaziantep)


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yendi.








Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:10
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  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Spor Toto 1. Lig

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