Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligin 15. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı06 Aralık 2018 Perşembe 11:50
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Mustafa Aydın
13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay
9 Aralık Pazar:
13.30 Hatayspor-Boluspor: Caner Ak
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci
16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eskişehirspor-Altay: Ramazan Keleş
10 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: Alper Çetin
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