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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ligin 15. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:50
Futbol: Spor Toto 1. Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Mustafa Aydın

13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay

9 Aralık Pazar:

13.30 Hatayspor-Boluspor: Caner Ak

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci

16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

19.00 Eskişehirspor-Altay: Ramazan Keleş

10 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: Alper Çetin

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:50
  1. 15. haftada
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