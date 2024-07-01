Futbol Sahası Büyüklüğündeki 5 Gün Boyunca Uçabilen Bu Uçak Neyin Nesi?

Alışılmışın dışında görüntüsüyle dikkat çeken Airlander 10, hayran kalacağınız özelliklere sahip. Ne için kullanılacağına ve özelliklerine birlikte bakalım.

Bir uçak düşünün ki aynı anda zeplin, helikopter ve uçak özellikleri taşısın. Bu özelliklerin hepsini barındıran Airlander 10, şeftali emoji’sine benzeyen görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Peki tam olarak ne amaçla üretildi? Hangi özelliklere sahip? Geleceğimiz için pek çok faydası olacağını söyleyebiliriz!

Futbol sahası büyüklüğünde!

Sıfır karbonlu havacılığın geleceği olma amacıyla adım atılarak piyasaya sürülen Airlander 10, karbon emisyonlarında %75’e kadar azalma sağlıyor.

Üstelik 45,5 metre genişliğe ve 92 metre uzunluğa sahip! Devasa boyutlu Airlander hem helikopter hem uçak hem zeplinin tasarımını buluşturuyor. 10 tona kadar taşıma kapasiteli uçağın; ticari yolcu uçağı ve kargo uçağı olarak 2028 senesinde kullanılması planlanıyor.

Her özelliği birbirinden etkileyici

Zeplin gibi helyumla dolu olduğundan diğer uçaklara kıyasla kalkış sırasında az enerji harcıyor ve 5 gün aralıksız havada kalabiliyor. Ayrıca uçak pisti bulunmasa bile iniş yapabiliyor.

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Şirket, alt kısmında gözlem alanı olan bir versiyonuyla doğa turizmi de yapılabileceğini söylüyor. Hatta Airlander 10 piyasaya sürüldükten sonra 120 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde ve minimum 60 ton taşıma kapasitesiyle Airlander 50 isimli yeni bir model üretmeyi planlıyorlar.

Şimdilik bazı dezavantajları var

Airlander 10, 148 km/saat hıza ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra diğer yolcu uçaklarının hızı 800-900 km/saat civarında. Ayrıca 10 ton kulağa fazla gelse de diğer uçaklara göre taşıma kapasitesi düşük kalıyor aslında.

2028 yılında kullanıma sunulana kadar yapılacak olan geliştirmelerle bu gibi engelleri de aşmak mümkün olabilir. Bakalım havacılığın geleceğinde bizi neler bekliyor?