Futbol liglerinde play-off müsabaka tarihleri belli oldu



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off maçlarının tarihlerini belirledi. Liglerde play-off müsabakalarının tarihleri şöyle: Spor Toto 1. Lig: Yarı final 1. maçlar: 22 Mayıs Çarşamba Yarı final 2. maçlar: 26 Mayıs Pazar Final: 30 Mayıs Perşembe

TFF 2. Lig: Çeyrek final 1. maçlar: 9 Mayıs Perşembe Çeyrek final 2. maçlar: 13 Mayıs Pazartesi Yarı final 1. maçlar: 17 Mayıs Cuma Yarı final 2. maçlar: 21 Mayıs Salı Final: 28 Mayıs Salı



TFF 3. Lig: Yarı final 1. maçlar: 10 Mayıs Cuma Yarı final 2. maçlar: 15 Mayıs Çarşamba Finaller: 22 Mayıs Çarşamba, 23 Mayıs Perşembe, 24 Mayıs Cuma Play-off final müsabakalarının oynanacağı il ve statların daha sonra ilan edileceği bildirildi.



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