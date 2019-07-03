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Futbol: Kupa Amerika

- Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:18
Futbol: Kupa Amerika


ANKARA (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Arjantin ile Brezilya, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brezilya, 19. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Brezilya, 71. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Kupada Şili ile Peru arasındaki diğer yarı final karşılaşması, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda yarın TSİ 03.30'da başlayacak.



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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:18
  1. Arjantin
  2. Brezilya
  3. Kupa Amerika

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