Futbol kulübüne silahlı saldırı düzenlendi!

Amatör Ligde mücadele eden Karadolapspor’un tesislerine ateş açıldı. Kulüp Başkanı Çayan Dursun, "Biz kulüp olarak uzun süredir uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu silahlı saldırıyı da ona bağlıyoruz" dedi.

İstanbul Eyüp’te bulunan Karadolapspor Kulübü Tesisleri geçtiğimiz Pazar günü silahlı saldırıya uğradı. 1. Amatör Lig’de mücadele eden Karadolapspor’un tesislerine, saat 23:35 sıralarında plakaları kapatılmış 2 araç tarafından hem kulüp hem de kulüp önündeki araçlara ateş açıldı.

"Biz uyuşturucuyla mücadele ediyoruz"

Evrensel’in haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Karadolapspor Kulüp Başkanı Çayan Dursun, “Biz kulüp olarak uzun süredir uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu silahlı saldırıyı da ona bağlıyoruz. En son mahalleye toplu uyuşturucu geldiği söylendi. Biz mahallede böyle şeylere izin vermeyeceğimizi dile getirdik. Muhtemelen o uyuşturucuya aracılık eden veya mahalleye sokulmasına sağlayan insanların yaptığı bir eylem olarak gözüküyor” dedi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradıklarını aktaran Dursun, “Uzun zamandır mahallemiz ve yakın çevresinde artarak devam eden yozlaşmaya, çeteleşmeye karşı duruyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla fark yaratan, uyuşturucuya ve tacirlerine, gayrimeşru oluşumlara açıktan karşı tutum geliştiren, kısa zaman önce uyuşturucu illetinden kurtulmak isteyenler için rehabilitasyon merkezi yapan bir spor kulübüyüz” diye konuştu.

"Açıkça şahsımı hedef aldılar"

Silahlı saldırı yaşanırken tesiste 3 kişi olduklarını söyleyen Dursun, hedef haline geldiklerini belirtti. Dursun, “Olayın gerçekleştiği saatlerde kulüpte ben ve arkadaşlarım dahil üç kişi olduğumuzu bildikleri halde bu olayı gerçekleştirmiş açıkça şahsımı hedef almışlardır. Ne dün ne bugün ne de yarın bizim yaşamımızı zehirlemelerine, çevremizde çıkar grupları, gayrimeşru ortam yaratmalarına asla izin vermeyeceğim” dedi.