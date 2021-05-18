Futbol kulübü satın alan iş adamı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı

Ayrıca iş adamı kendisini de 10 numara olarak konumlandırdı. Shihua'nın ayrıca oğlunun tüm maçlarda 90 dakika oynamasını; köşe vuruşları, serbest vuruşlar ve penaltıların hepsinin ona attırılmasını emretti. Oğlunun maçta çekilen bir fotoğraf karesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Çinli iş adamı He Shihua, Çin 2. Lig ekiplerinden Zibo Kuju isimli kulübü satın aldıktan sonra 126 kilo olan oğlunu takımının forveti yaptı.

Kendisi de takımın 10 numarası oldu

2 milyon euro karşılığında satın aldığı Zibo Kuju'da oğlunu forvet yapan He Shihua, kendisini ise 10 numara yaptı. He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu mücadelesinin 90. dakikasında kendisini oyuna aldı.