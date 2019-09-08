Futbol: Hazırlık maçı MKE Ankaragücü: 0 - Desna: 3

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Desna'ya 3-0 mağlup oldu. Beştepe Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 18. dakikada Andriy Bogoamov, 64. dakikada Vladislav Kauitvinsev ve 84. dakikada Pmutro Khlobas kaydetti.



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