Futbol: Hazırlık maçı Demir Grup Sivasspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3



SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Sivas ekibi mücadeleye, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Papp, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Armin Derlek, Rybalka, Hugo, Traore, Fernando, Kone ilk 11'i ile çıktı. Erzurumspor ise sahada Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Cenk Ahmet Akkılıç, İbrahim Akdağ, Yusuf Emre Gültekin, Jasmin Scuk, Hasan Ayaroğlu, Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu 11'i ile yer aldı. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ali Etlikçi yaptı. Erzurumspor'un gollerini 68 ve 80'inci dakikalarda, maçta sonradan oyuna giren Hamroun, 90'ıncı dakikada, sonradan oyuna alınan Aykut Demir atarken, Sivasspor'un tek golünü 71'inci dakikada Kone kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.