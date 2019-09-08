0553 313 94 23

Futbol: Hazırlık maçı

- Medipol Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 1-0 yendi

08 Eylül 2019 Pazar 19:23
Futbol: Hazırlık maçı


İSTANBUL (AA) - Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi hakem üçlüsü görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, müsabakaya Volkan Babacan, Caicara, Skrtel, Epureanu, Uğur Uçar, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Aleksic, Arda Turan, Demba Ba ilk 11'i ile çıktı.

Ev sahibi İstanbulspor ise Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş, Muhammed Demirci, Cajic, İbrahim Yılmaz ilk 11'i ile başladı.

37. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Muhammed Demirci'nin hatalı pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan Aleksic'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Alperen Uysal'ın sağından ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:23
  1. Futbol
  2. Hazırlık maçı
  3. İstanbulspor
  4. Medipol Başakşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acılı anne HDP önündeki eyleme Yıldız hemşireyle katıldı
    1. Acılı anne HDP önündeki eyleme Yıldız..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    3. Futbol: Hazırlık maçı
    4. Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
    5. Futbol: Hazırlık maçı
    6. Kardeş Eli'nden yetimlere aşure iftarı!
    7. Dünya Motokros Şampiyonası
    8. Dünya Motokros Şampiyonası sona erdi
    9. Esed rejimi İdlib'i yine vurdu
    10. Malatya'da Toplu Açılış Töreni
    11. Beylikdüzü otluk alanda yangın
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu..
    13. Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli..
    14. Bakan Kasapoğlu Dünya Motokros..
    15. Babalar ve çocuklar sabah namazında..
    16. İtalya, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    17. Dostluk maçını Erzurumspor kazandı
    18. Zonguldak Kömürspor sahasında Amed’i..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. Başakşehir’den tek gollü prova
    22. Kinoanın sağlığa etkisi nedir? Kinoa..
    23. Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli..
    24. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    25. Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs..
    26. Bakan Kasapoğlu, MXGP'nin startını verdi
    27. ABD'den 'ortak devriye' açıklaması:..
    28. Elmalı’da başpehlivan kim oldu?
    29. Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü
    30. Bekar evinde uyuşturucu satan 2 kişi..
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'