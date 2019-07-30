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Futbol: Hazırlık maçı

- Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 2

30 Temmuz 2019 Salı 20:07
Futbol: Hazırlık maçı


DÜZCE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının üçüncü dakikasında Paul Mukairu'nun golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mostapha El Kabir, 23. dakikasında ise Braian Samudio'nun golleriyle Çaykur Rizespor, durumu 2-1 yaptı.

Antalyaspor'un oyuncusu Chico'nun 38. dakikada attığı golle ilk yarı 2-2 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 20:07
  1. Antalyaspor
  2. Çaykur Rizespor
  3. Düzce
  4. SÜPERLİG

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