Futbol: Hazırlık maçı - Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 2



DÜZCE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının üçüncü dakikasında Paul Mukairu'nun golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 10. dakikasında Mostapha El Kabir, 23. dakikasında ise Braian Samudio'nun golleriyle Çaykur Rizespor, durumu 2-1 yaptı. Antalyaspor'un oyuncusu Chico'nun 38. dakikada attığı golle ilk yarı 2-2 tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.



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