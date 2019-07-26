Futbol: Hazırlık maçı - Kasımpaşa: 3 - Puskas: 2



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Puskas'ı 3-2 mağlup etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlılar sahaya Fatih Öztürk, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Veigneau, Pavelka, Khalili, Hajradinovic, Hafez, İlhan Depe, Mame ilk 11'i ile çıktı. Yeni transferlerin de forma giydiği karşılaşmada lacivert-beyazlılarda Ramazan Köse, Onur Ural, Jorge Fernandes, Furkan Çetinkaya, Yusuf Erdoğan, Tobias Heintz, Uğurcan Yazğılı, Aytaç Kara, Çağatay Kurukalıp, Azad Toptik ve Fode Koita sonradan oyuna dahil oldu. Karşılaşmada Kasımpaşa'nın golleri 2. dakikada Khalili, 4. dakikada İlhan Depe ve 90. dakikada Yusuf Erdoğan'dan gelirken, Puskas adına 9. dakikada David Vanecek ve 15. dakikada Ezekiel Henty fileleri havalandırdı.

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