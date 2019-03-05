Futbol: Hazırlık maçı - 16 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı



İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın golünü 72. dakikada penaltıdan Ömer Faruk Beyaz atarken, Hırvatistan'ın golünü ise 12. dakikada Roko Simic kaydetti. Ay-yıldızlı takım, Hırvatistan ile 7 Mart Perşembe günü bir hazırlık maçı daha yapacak.

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