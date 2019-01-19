Futbol: Hazırlık maçı
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Slovakya ile 0-0 berabere kaldı19 Ocak 2019 Cumartesi 17:04
ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya’da Slovakya ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.
Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Neslihan Muratdağı, Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz hakem üçlüsü yönetti.
Karşılıklı ataklarla geçen mücadele 0-0 sona erdi.
Ay-yıldızlı takım, 22 Ocak Salı günü aynı sahada Slovakya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.
YORUM YAZ