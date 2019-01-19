Futbol: Hazırlık maçı A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Slovakya ile 0-0 berabere kaldı

ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya’da Slovakya ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Neslihan Muratdağı, Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz hakem üçlüsü yönetti. Karşılıklı ataklarla geçen mücadele 0-0 sona erdi. Ay-yıldızlı takım, 22 Ocak Salı günü aynı sahada Slovakya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.



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