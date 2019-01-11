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Futbol: Hazırlık maçı

- Fenerbahçe: 3 - AZ Alkmaar: 2- Ersun Yanal, affedilen Volkan Demirel ve Dirar'a ilk 11'de şans verdi

11 Ocak 2019 Cuma 20:14
Futbol: Hazırlık maçı


ANTALYA (AA) - Fenerbahçe, devre arası kampındaki hazırlık maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı 3-2 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, bir otelin sahasında oynanan maçta AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı da sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede Fenerbahçe'nin golleri 6. dakikada Dirar, 54. dakikada Mehmet Ekici ve 84. dakikada Frey'den gelirken, Hollanda ekibinin gollerini ise 51 ve 74. dakikalarda Seuntjens kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takımını sahaya, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Dirar, Valbuena ve Slimani ilk 11'iyle sürdü.

Yanal, affedilen futbolcuları Volkan Demirel ve Dirar'a ilk 11'de şans verdi.


- Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi

Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Sadık Çiftpınar'a da ilk 11'de yer verdi.

Devre arası kampı sırasında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sadık, sarı-lacivertli formayı ilk kez AZ Alkmaar karşısında giydi.

Yanal, ikinci yarıya Dirar dışında tüm oyuncularını değiştirerek başladı. Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Soldado ve Frey ikinci yarıda mücadele etti. Deneyimli teknik adam Dirar'ı 90 dakika sahada tuttu.

Mücadeleyi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi. Karşılaşmayı çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da takip etti.




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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:14
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