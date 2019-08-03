0553 313 94 23

Futbol: Fransa Süper Kupa

- Paris Saint-Germain: 2 - Rennes: 1- PSG, üst üste 7'nci, toplamda ise 9'uncu kez kupayı kaldırarak turnuvanın en başarılı takımı unvanını elde etti

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
Futbol: Fransa Süper Kupa


ANKARA (AA) - 2019 Fransa Süper Kupa'da Rennes'i 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), kupanın sahibi oldu.

Bu yıl 24. kez düzenlenen turnuvada, geçen sezonun lig şampiyonu PSG ile Fransa Kupası'nın sahibi Rennes, Çin'in Shenzhen kentindeki Üniversite Spor Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Rennes, 13. dakikada Adrien Hunou'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk devre, bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen PSG, 57. dakikada Fransız yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ve 73. dakika Angel di Maria'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Kupayı üst üste 7'nci, toplamda ise 9'uncu kez müzesine götüren PSG, Olympique Lyon'u geçerek turnuva tarihinin en başarılı takımı oldu. Rennes ise 48 yıl aranın ardından ikinci kez kupayı müzesine götürme hedefine ulaşamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:37
  1. 2019 Fransa Süper Kupa
  2. Fransa Şampiyonlar Kupası
  3. Paris Saint-Germain
  4. Rennes

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
    1. Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına..
    2. İlhan Palut, Erzurum kampını..
    3. Yabancı uyruklu kadınları, bakıcılık..
    4. Dizdar: "İhracatta tekstil sektörü..
    5. Futbol: Fransa Süper Kupa
    6. Bahçeli’nin ‘Yuvanıza dönün’ çağrısı..
    7. Otobüs yangında yaralanan kişilerin..
    8. İki esnaf arasında taşlı sopalı kavga:..
    9. Kurtdere kortejinde atlı zabıta..
    10. Bursa’da otomobil alev alev yandı, 3..
    11. Toyota’da yaz fırsatları devam ediyor
    12. Başkan Zolan: “Çamelimiz’de hizmet..
    13. FETÖ operasyonunda 40 polis gözaltında
    14. Beşiktaşlı basketbolcu Burak Can..
    15. Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünden..
    16. Hollanda Kraliyet Ordusu mensubu Çetin..
    17. Özbekistan’a altı ayda 5.6 milyar..
    18. Fikret Orman: "2-3 takviye yapacağız"
    19. Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu
    20. Bu kafa değişmeli! Asılsız çağrılar 10..
    21. Beşiktaş yağmur altında çalıştı
    22. CHP’li Başkanlardan İzmir çıkarması
    23. Başkan Soyer’den süt üreticileri ile..
    24. Çay hırsızlığına 3 gözaltı
    25. Suudi Arabistan'a bir füze saldırısı..
    26. Fikret Orman'dan transfer açıklaması
    27. İdlib’e gönderilen 1 tır dolusu un..
    28. Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel..
    29. "Hepimiz ürettiğimiz zaman Türkiye..
    30. Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber..
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu