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Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El Ayn'ı 4-1 yenen Real Madrid şampiyon oldu

22 Aralık 2018 Cumartesi 21:43
Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El Ayn'ı 4-1 mağlup eden Real Madrid şampiyonluğa ulaştı.

15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El Ayn karşı karşıya geldi.

Real Madrid, BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 14. dakikada Hırvat yıldızı Luka Modric'in attığı golle 1-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Marcos Llorente, 78. dakikasında Sergio Ramos ve 90. dakikasında Yahia Nader'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 4-1 yenen İspanyol temsilcisi kupanın sahibi oldu.

El Ayn'ın tek golünü 86. dakikada Tsukasa Shiotani kaydetti.

2014, 2016 ve 2017 yıllarının ardından kupayı dördüncü kez müzesine götüren Real Madrid, turnuvada en çok şampiyonluğa ulaşan takım unvanını elde etti. 22 Ara 2018 Cts 21:42

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 21:43
  1. 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  2. El Ayn
  3. Real Madrid

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