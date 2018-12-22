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Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Kashima Antlers'i 4-0 mağlup eden River Plate, üçüncü oldu

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:52
Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Kashima Antlers'i 4-0 yenen River Plate, üçüncülüğü elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Japonya'nın Kashima Antlers takımı ile Arjantin temsilcisi River Plate, Zayed Sports Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Bruno Zuculini'nin 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan River Plate, 73 ve 90. dakikalarda Gonzalo Martinez ile 88. dakikada Santos Borre'nin penaltı golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:52
  1. 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  2. Kashima Antlers
  3. River Plate

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